Рязанские власти не планируют отменять празднование Дня города

Отмечается, что все запланированные мероприятия пройдут в полном объеме.

Рязанские власти не планируют отменять празднование Дня города. Об этом РЗН. инфо сообщил источник в областном правительстве.

«Надо заниматься содержанием мероприятий, усиливать патриотическую составляющую. А разводить панику — значит играть на руку врагу», — заявил источник.

Отмечается, что все запланированные мероприятия пройдут в полном объеме.

Ранее в соцсетях жители предложили отменить празднование 929-летия Рязани из-за ситуации на границе РФ.

Афишу Дня города можно посмотреть здесь. В рамках празднования 30 августа состоится фестиваль уличных музыкантов «Подбелка-2024».