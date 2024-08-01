В Рязанской области произошло смертельное ДТП

Погиб житель Саратова.

В Пронском районе произошло смертельное ДТП с мотоциклистом. Об этом в четверг, 1 августа, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Авария случилась 31 июля, примерно в 20:05, на 241 километре автодороги Р-22 «Каспий». 31-летний житель Саратова за рулем мотоцикла «Хонда» столкнулся с грузовым автомобилем «ДАФ» с полуприцепом под управлением 35-летнего жителя Республики Дагестан.

В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту аварии проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.