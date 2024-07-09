Рязанская прокуратура обнаружила нарушения в эксплуатации полигона ТБО

Свалка находится вблизи села Большое Лунино Кадомского района.

Рязанская прокуратура обнаружила нарушения в эксплуатации полигона ТБО. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Свалка находится вблизи села Большое Лунино Кадомского района.

Санитарные требования к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления здесь не соблюдают.

На полигоне нет системы канав и ливневой канализаций, а также дренажной системы для отвода фильтрата.

Директора организации оштрафовали на 30 тысяч рублей за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований.