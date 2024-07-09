Россиян предупредили о мошенниках, действующих от имени сотрудников сотовых операторов
Злоумышленники сообщают о якобы случившемся сбое. По информации мошенников, это привело к тому, что старый тариф был сброшен и больше недоступен.
Россиян предупредили о мошенниках, действующих от имени сотрудников сотовых операторов. Об этом сообщила «Лапша Медиа».
Злоумышленники сообщают о якобы случившемся сбое. По информации мошенников, это привело к тому, что старый тариф был сброшен и больше недоступен. Стоимость нового будет при этом выше.
Во время беседы аферисты предлагают вернуть старый тариф. Для этого им нужно предоставить доступ к личному кабинету на ресурсе оператора.
Однако отмечается, что так нельзя поступать, потому что у злоумышленников появится возможность завладеть конфиденциальной информацией абонента, чтобы использовать ее в будущем в незаконных целях.