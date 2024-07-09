Россиян предупредили о мошенничестве при помощи Youtube

Злоумышленники рассылают письма, маскирующиеся под уведомления от видеохостинга. В них говорится о якобы оставленном комментарии к ролику, связанному с «новым проектом от известного финансового бренда» по быстрому заработку.

Россиян предупредили о мошенничестве при помощи поддельного сервиса Youtube. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на компанию F.A.C.C.T.

Согласно публикации, мошенники рассылают письма, маскирующиеся под уведомления от хостинга. В них говорится о якобы оставленном комментарии к ролику, связанному с «новым проектом от известного финансового бренда» по быстрому заработку.

Пользователи могут перейти по мошеннической ссылке, не заметив подвоха. На сайте возможным жертвам предложат пройти опрос для определения финансового положения и ввести данные через форму. Если пользователь сделает это, с ним свяжется «персональный менеджер», который якобы помогает открывать счет и начинать «зарабатывать». Однако на деле все деньги сразу окажутся на счетах мошенников.