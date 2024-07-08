В Курской области произошло смертельное ДТП с участием грузовика

В Курской области произошло смертельное ДТП с участием грузовика. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщил Telegram-канал «Инцидент Россия 112 ЧП».

28-летний военный на огромной скорости вылетел под колеса большегруза. По словам 58-летнего водителя фуры легковушка резко выскочила на встречку и он не успел среагировать.

Выяснилось, что погибший был в отпуске, однако его срочно вызвали в часть, поэтому он спешил.