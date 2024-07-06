В Тюменской области в ДТП пострадали шесть человек, в том числе трое детей

В Тюменской области шесть человек пострадали в ДТП с двумя легковушками. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.

Авария произошла в субботу, 6 июля, на 16 километре трассы «Богандинский-Червишево-Чаплык».

Между собой столкнулись Kia Seed и Lada Largus.

Предварительно, Lada выехала на встречную полосу.

Пострадали 46-летний водитель Kia, две девочки десяти и 14-ти лет, а также 13-летний мальчик, ехавшие в иномарке. В Lada пострадали 60-летний водитель, житель Кургана, а также 26-летняя пассажирка.