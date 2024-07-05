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В Рязани разработают проект для ликвидации вреда природе от отходов скопинского завода
Его должны представить до 28 декабря 2024 года.

В Рязани разработают проект для ликвидации вреда природе от отходов бывшего Скопинского металлургического завода. Начальная цена тендера на госзакупках — 14 миллионов 634 тысячи 343 рубля.

Как указано в документах, площадь хвостохранилища [комплекс сооружений и оборудования, предназначенных для хранения радиоактивных, токсичных и других отходов, — прим. ред] бывшего завода ОАО СМК «Металлург» около четырех га. При этом проект по ликвидации вреда окружающей среде создадут и для прилегающих территорий — это площадь около 18 га.

Подрядчик должен собрать данные об объекте, предложить свои варианты по рекультивации земель. Все документы должны пройти госэкспертизу.

Согласно контракту, проект разработают до 28 декабря 2024 года.

Напомним, в 2009 году уже разрабатывали подобный проект для рекультивации этих земель, а в 2010 году завод «Металлург» обанкротился. На заводе занимались производством дисульфида молибдена, который используют в качестве присадки к смазочным маслам.