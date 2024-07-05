В Москве неизвестный ударил мужчину ножом в сердце

В Москве неизвестный ударил мужчину ножом в сердце. Об этом сообщил Telegram-канал «Прокуратура Москвы».

По предварительным данным, ночью 5 июля около одного из баров на Рождественском бульваре в ходе конфликта 27-летний посетитель заведения достал нож, пошел в сторону своего оппонента и ударил им в область сердца пострадавшего. 25-летний повар заведения госпитализирован.

Фигуранта задержали. Ему вменяют покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).