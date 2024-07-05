Путин назвал условия для завершения конфликта на Украине

Речь в частности о полном выводе ВСУ с территории России

Путин назвал условия для завершения конфликта на Украине. Об этом президент заявил в пятницу, 5 июля, после переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном в Москве.

«Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта. Условия для этого, как я уже говорил, изложены в моем выступлении в министерстве иностранных дел. Речь идет о полном выводе всех войск Украины из Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей», — сказал глава государства.