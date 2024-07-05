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Новости Рязани за 5 июля 2024 год

Стал известен первый полуфиналист Евро-2024
Им стала сборная Испании. Они победили команду Германии со счетом 2:1.

Сборная Испании победила команду Германии в рамках четвертьфинала чемпионата Европы 2024 года. Матч состоялся в Штутгарте.

Основное время закончилось со счетом 1:1. На гол испанца Дани Ольмо немцы ответили мячом Флориана Вирца. Победным стал мяч, который забил Микель Мерино на 119 минуте.

Матч стал последним в карьере для 34-летнего Тони Крооса. В мае полузащитник мадридского «Реала» объявил о завершении карьеры после домашнего чемпионата Европы.

Сборная Испании сыграет в полуфиналес победителем пары «Португалия — Франция».

Недалеко от рязанского ТРЦ «Круиз» ветер повредил остановочный павильон
Уточняется, что ветер снес крышу и лавочки с павильона.

Недалеко от рязанского ТРЦ «Круиз» ветер повредил остановочный павильон. Об этом сообщили в Telegram-канале «Подслушано в Рязани».

По информации источника, ветер снес крышу и лавочки с павильона. Уточняется, что часть листов лежат на дороге.

«Через 10 минут на место, где была остановка, приехала реанимация», — рассказали очевидцы.

Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 6-7 июля
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В КДЦ «Октябрь» состоится спектакль «Ярмарка вакансий» по мотивам произведений современных авторов.

В арт-клубе «Площадка» впервые в Рязани пройдет трибьют-шоу SLIPKNOT от группы GET THIS.

В рязанском кремле пройдет ежегодный благотворительный праздник «Летний день в кремле» и международный фестиваль «Рязанские перезвоны».

На территории развлекательного комплекса «Окская жемчужина» пройдет 11 фестиваль ретро техники «Машина времени», а на рязанской ВДНХ состоится праздник истории и культуры — фестиваль советской классики.

На центральных локациях Рязани пройдут мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

В Кальном после ветра упал кусок крыши
Также, как рассказали читатели РЗН. инфо, кусок профлиста упал на автомобиль.

В Кальном из-за ветра упал кусок крыши. Об этом РЗН. инфо сообщил очевидец.

Инцидент произошел на улице Кальная.

По информации источника, с дома упал кусок профлиста. Также собеседники рассказали, что кусок крыши упал на машину.

Информации о пострадавших нет.

В Кальном дерево упало на провода и на дорогу
По словам очевидцев, движение идет по одной полосе.

В Кальном дерево упало на провода. Об этом РЗН. инфо сообщили читатели.

Кадры сделаны на Касимовском шоссе.

«Деревья упали на провода и дорогу. Одна полоса осталась», — отметили в публикации.

Журналист из Рязани Ежов* признан иноагентом
Информацию опубликовал федеральный Минюст. В этот же день из реестра исключили «Рязанский мемориал» в связи с ликвидацией.

Российский журналист, уроженец Рязани Сергей Ежов* признан иноагентом. Информацию опубликовал федеральный Минюст.

По версии ведомства, Ежов* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации. Призывал к введению ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации. Выступал против специальной военной операции на Украине, участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

Также из реестра исключили организацию «Рязанский мемориал» в связи с ликвидацией.

В обновленный список вошли:

— Юрист Григорий Вайпан*;

— Журналистка Олеся Герасименко*;

— Петербургский депутат Сергей Трошин*;

— Петербургский экс-депутат Федор Уткин*.

Также из реестра из-за ликвидации исключили «Российский исследовательский центр по правам человека».

*признаны на территории РФ иноагентами

В Рязани в выходные ожидается похолодание
В субботу, 6 июля, по данным синоптиков днем ожидается +24 градуса. В воскресенье, 7 июля, в дневное время столбик поднимется до +27 градусов.

В Рязани в выходные ожидается похолодание. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра.

В субботу, 6 июля, по данным синоптиков днем ожидается +24 градуса. В воскресенье, 7 июля, в дневное время столбик поднимется до +27 градусов.

В понедельник, 8 июля, синоптики прогнозируют +29 градусов. Далее температура не будет опускаться ниже +30 градусов, уточнили в Гидрометцентре.

В рязанской Горроще столкнулись две легковушки
Авария произошла в районе дома № 9 по улице Гагарина.

В рязанской Горроще столкнулись две легковушки. Об этом сообщили в группе «Дороги Рязани» в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла в районе дома № 9 по улице Гагарина.

Данных о пострадавших нет.

В Пермском крае мужчина зарезал брата за оскорбление матери

В Пермском крае мужчина зарезал брата за оскорбление матери. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщило издание Ura.ru.

В Чусовом между пьяными братьями произошел конфликт, на фоне того, что один из них регулярно высказывался о родительнице. Второму сыну это не понравилось, он нож и попытался ударить обидчика в живот. Тот увернулся и побежал к двери. Злоумышленник догнал его в коридоре и ударил ножом в шею. Мужчина скончался на месте.

После совершения преступления фигурант пытался спрятать улики, но затем вызвал скорую помощь и полицию.

Суд признал пермяка виновным в убийстве и отправил его в колонию строгого режима на восемь с половиной лет.

Умерла народная артистка СССР Лиана Исакадзе
Скрипачке было 77 лет.

Умерла советская скрипчка, народная артистка СССР Лиана Исакадзе. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства Грузии сообщило РИА Новости.

2 августа артистке исполнилось бы 78 лет.

«Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выражает скорбь в связи со смертью выдающегося музыканта Лианы Исакадзе. Исполнительская и дирижерская деятельность Лианы Исакадзе, отличающейся уникальным почерком, принесла ей всемирную известность и признание», — указано в сообщении.

Исакадзе была солисткой оркестра Московской филармонии с 1970 по 1992 годы. Она удостоена многих наград и званий, в том числе — звания Народной артистки СССР.

В Госдуму внесут законопроект о праве на охрану здоровья до рождения
Инициатива должна помочь в борьбе за жизнь каждого ребенка до его появления на свет.

В Госдуму внесут законопроект о праве на охрану здоровья до рождения. Об этом в пятницу, 5 июля, написало агентство ТАСС со ссылкой на одного из авторов инициативы Николая Николаева.

«Я думаю, что в ближайшее время. Сейчас еще есть депутаты и сенаторы, которые хотят подписать его», — подчеркнул замглавы комитета ГД по собственности.

Депутаты предлагают внести поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Действующие нормы устанавливают, что каждый имеет право на охрану здоровья. Нововведение конкретизирует это утверждение уточнением, что каждый имеет право на охрану здоровья «как до, так и после рождения».

Как указывают парламентарии в пояснительной записке, это позволит «должным образом бороться за здоровье и жизнь каждого ребенка еще до рождения, снизит перинатальную и младенческую смертность, число преждевременных родов, число детей, рожденных больными, и количество тех, которые заболели в перинатальный период».

В Нижегородской области двухлетний ребенок погиб, выпав из окна

В Нижегородской области двухлетний ребенок погиб, выпав из окна. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Трагедия произошла в Богородске.

Уточняется, что ребенок выпал с третьего этажа многоэтажки. Мальчик умер в больнице.

В Зеленогорске нашли мертвым таксиста, которого обвиняли в педофилии

В Зеленогорске нашли мертвым таксиста, которого обвиняли в педофилии. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщил Telegram-канал «Мрак. Криминальные новости».

Ранее местные жители пожаловались на водителя, который приставал к их детям. Об одном из случаев домогательства написали в группе «Подслушано в Зеленогорске» ВКонтакте. Женщина заявила, что таксист полез к ее годовалой дочери, когда она отвлеклась, чтобы попрощаться с друзьями. Мать увидела это и оттащила ребенка. Мужчина быстро уехал.

После публикаций в соцсетях инцидентом заинтересовалась полиция.

Подозреваемого допросили — он все отрицал, а спустя несколько дней его нашли мертвым.

В Ленобласти произошла смертельная массовая авария

В Ленобласти произошла смертельная массовая авария. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщил Telegram-канал «78 Новости».

ДТП случилось около трех часов дня в Приозерском районе. На 95-м километре Новоприозерского шоссе столкнулись пять транспортных средств, включая фуру.

В результате происшествия погибла девушка. Ее личность устанавливается. Также пострадали еще три человека.

На месте работают сотрудники ГИБДД и медики. По факту аварии проводится проверка.