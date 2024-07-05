Новости Рязани за 5 июля 2024 год

Стал известен первый полуфиналист Евро-2024

Им стала сборная Испании. Они победили команду Германии со счетом 2:1.

Сборная Испании победила команду Германии в рамках четвертьфинала чемпионата Европы 2024 года. Матч состоялся в Штутгарте. Основное время закончилось со счетом 1:1. На гол испанца Дани Ольмо немцы ответили мячом Флориана Вирца. Победным стал мяч, который забил Микель Мерино на 119 минуте. Матч стал последним в карьере для 34-летнего Тони Крооса. В мае полузащитник мадридского «Реала» объявил о завершении карьеры после домашнего чемпионата Европы. Сборная Испании сыграет в полуфиналес победителем пары «Португалия — Франция».

Недалеко от рязанского ТРЦ «Круиз» ветер повредил остановочный павильон

Уточняется, что ветер снес крышу и лавочки с павильона.

Недалеко от рязанского ТРЦ «Круиз» ветер повредил остановочный павильон. Об этом сообщили в Telegram-канале «Подслушано в Рязани». По информации источника, ветер снес крышу и лавочки с павильона. Уточняется, что часть листов лежат на дороге. «Через 10 минут на место, где была остановка, приехала реанимация», — рассказали очевидцы.

Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 6-7 июля

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В Кальном после ветра упал кусок крыши

Также, как рассказали читатели РЗН. инфо, кусок профлиста упал на автомобиль.

В Кальном из-за ветра упал кусок крыши. Об этом РЗН. инфо сообщил очевидец. Инцидент произошел на улице Кальная. По информации источника, с дома упал кусок профлиста. Также собеседники рассказали, что кусок крыши упал на машину. Информации о пострадавших нет.

В Кальном дерево упало на провода и на дорогу

По словам очевидцев, движение идет по одной полосе.

В Кальном дерево упало на провода. Об этом РЗН. инфо сообщили читатели. Кадры сделаны на Касимовском шоссе. «Деревья упали на провода и дорогу. Одна полоса осталась», — отметили в публикации.

Журналист из Рязани Ежов* признан иноагентом

Информацию опубликовал федеральный Минюст. В этот же день из реестра исключили «Рязанский мемориал» в связи с ликвидацией.

Российский журналист, уроженец Рязани Сергей Ежов* признан иноагентом. Информацию опубликовал федеральный Минюст. По версии ведомства, Ежов* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации. Призывал к введению ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации. Выступал против специальной военной операции на Украине, участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Также из реестра исключили организацию «Рязанский мемориал» в связи с ликвидацией. В обновленный список вошли: — Юрист Григорий Вайпан*; — Журналистка Олеся Герасименко*; — Петербургский депутат Сергей Трошин*; — Петербургский экс-депутат Федор Уткин*. Также из реестра из-за ликвидации исключили «Российский исследовательский центр по правам человека». *признаны на территории РФ иноагентами

В Рязани в выходные ожидается похолодание

В субботу, 6 июля, по данным синоптиков днем ожидается +24 градуса. В воскресенье, 7 июля, в дневное время столбик поднимется до +27 градусов.

В Рязани в выходные ожидается похолодание. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра. В субботу, 6 июля, по данным синоптиков днем ожидается +24 градуса. В воскресенье, 7 июля, в дневное время столбик поднимется до +27 градусов. В понедельник, 8 июля, синоптики прогнозируют +29 градусов. Далее температура не будет опускаться ниже +30 градусов, уточнили в Гидрометцентре.

В рязанской Горроще столкнулись две легковушки

Авария произошла в районе дома № 9 по улице Гагарина.

В рязанской Горроще столкнулись две легковушки. Об этом сообщили в группе «Дороги Рязани» в соцсети «ВКонтакте». Авария произошла в районе дома № 9 по улице Гагарина. Данных о пострадавших нет.

В Пермском крае мужчина зарезал брата за оскорбление матери

В Пермском крае мужчина зарезал брата за оскорбление матери. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщило издание Ura.ru. В Чусовом между пьяными братьями произошел конфликт, на фоне того, что один из них регулярно высказывался о родительнице. Второму сыну это не понравилось, он нож и попытался ударить обидчика в живот. Тот увернулся и побежал к двери. Злоумышленник догнал его в коридоре и ударил ножом в шею. Мужчина скончался на месте. После совершения преступления фигурант пытался спрятать улики, но затем вызвал скорую помощь и полицию. Суд признал пермяка виновным в убийстве и отправил его в колонию строгого режима на восемь с половиной лет.

Умерла народная артистка СССР Лиана Исакадзе

Скрипачке было 77 лет.

Умерла советская скрипчка, народная артистка СССР Лиана Исакадзе. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства Грузии сообщило РИА Новости. 2 августа артистке исполнилось бы 78 лет. «Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выражает скорбь в связи со смертью выдающегося музыканта Лианы Исакадзе. Исполнительская и дирижерская деятельность Лианы Исакадзе, отличающейся уникальным почерком, принесла ей всемирную известность и признание», — указано в сообщении. Исакадзе была солисткой оркестра Московской филармонии с 1970 по 1992 годы. Она удостоена многих наград и званий, в том числе — звания Народной артистки СССР.

В Госдуму внесут законопроект о праве на охрану здоровья до рождения

Инициатива должна помочь в борьбе за жизнь каждого ребенка до его появления на свет.

В Госдуму внесут законопроект о праве на охрану здоровья до рождения. Об этом в пятницу, 5 июля, написало агентство ТАСС со ссылкой на одного из авторов инициативы Николая Николаева. «Я думаю, что в ближайшее время. Сейчас еще есть депутаты и сенаторы, которые хотят подписать его», — подчеркнул замглавы комитета ГД по собственности. Депутаты предлагают внести поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Действующие нормы устанавливают, что каждый имеет право на охрану здоровья. Нововведение конкретизирует это утверждение уточнением, что каждый имеет право на охрану здоровья «как до, так и после рождения». Как указывают парламентарии в пояснительной записке, это позволит «должным образом бороться за здоровье и жизнь каждого ребенка еще до рождения, снизит перинатальную и младенческую смертность, число преждевременных родов, число детей, рожденных больными, и количество тех, которые заболели в перинатальный период».

В Нижегородской области двухлетний ребенок погиб, выпав из окна

В Нижегородской области двухлетний ребенок погиб, выпав из окна. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Трагедия произошла в Богородске. Уточняется, что ребенок выпал с третьего этажа многоэтажки. Мальчик умер в больнице.

В Зеленогорске нашли мертвым таксиста, которого обвиняли в педофилии

В Зеленогорске нашли мертвым таксиста, которого обвиняли в педофилии. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщил Telegram-канал «Мрак. Криминальные новости». Ранее местные жители пожаловались на водителя, который приставал к их детям. Об одном из случаев домогательства написали в группе «Подслушано в Зеленогорске» ВКонтакте. Женщина заявила, что таксист полез к ее годовалой дочери, когда она отвлеклась, чтобы попрощаться с друзьями. Мать увидела это и оттащила ребенка. Мужчина быстро уехал. После публикаций в соцсетях инцидентом заинтересовалась полиция. Подозреваемого допросили — он все отрицал, а спустя несколько дней его нашли мертвым.

В Ленобласти произошла смертельная массовая авария