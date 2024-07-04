Рязанские специалисты рассказали о работе на стройке «Зеленого сада»

Около месяца несколько молодых людей работают на строительстве ЖК «Еврокласс-4» в бригаде каменщиков. В компании они остались после прохождения практики.

Арсений Варламов и Иван Петунин окончили 2 курс строительного колледжа. Они учатся на каменщиков-сварщиков.

«На стройке интересно, и зарплата достойная. У меня дядя каменщик, поэтому я заранее знал, что это за профессия, и что она мне подойдет», — поделился Арсений.

«В компании нас хорошо встретили. Бригадир много чему научил. Работа нравится, но, когда начнется учебный год, придется прерваться до следующего лета», — добавил Иван.

Еще один студент и новый сотрудник «Зеленого сада», Павел Аракелов, окончил третий курс технологического колледжа. Он учится по специальности «строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

«В „Зеленом саде“ я точно останусь на следующий учебный год. Совмещать работу с учебой в нашем колледже принято. После колледжа буду поступать в рязанский политех на инженера-строителя. Думаю, с этой профессией свяжу свою дальнейшую жизнь», — заявил молодой специалист.

В компании отметили, что ждут всех троих на постоянную работу.