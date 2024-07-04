Опубликован прогноз погоды в Рязанской области на 5 июля
В регионе днем ожидаются дожди, ливни, гроза и сильный ветер.
Опубликован прогноз погоды в Рязанской области на пятницу, 5 июля. Информация появилась на сайте регионального ГУ МЧС.
По данным синоптиков, ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем ожидаются сильные дожди, ливни, местами гроза, град.
Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, днем 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с, местами 25-27 м/с.
Ожидаемая температура воздуха по области ночью +15, +20 градусов, днем жара, местами сильная, +31, +36 градусов.