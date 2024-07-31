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Участник СВО просит милостыню на рязанских улицах, несмотря на помощь от фондов и выплаты
Представители соцорганизации отметили, что мужчина получил все меры поддержки, но продолжает вести асоциальный образ жизни.

Участник СВО просит милостыню на рязанских улицах, несмотря на помощь от фонда «Защитники отечества». О мужчине вначале рассказали в группе Забайкальского края «Синодик» ВКонтакте, на это обратили внимание рязанцы и написали на личной странице губернатора в соцсетях.

«Участник СВО на инвалидной коляске побирается на улице. Не может получить должного лечения, удостоверение ветерана боевых действий, выплаты», — заявила автор поста.

На публикацию обратили внимание рязанцы и попросили пояснений ситуации в комментариях в соцсетях Павла Малкова. Отреагировал филиал фонда «Защитники Отечества» в Рязанской области.

По словам представителей организации, мужчина заключил контракт с частной военной компанией из мест лишения свободы. После ранения получил помилование от государства и все полагающиеся выплаты. С ним взаимодействует соцкоординатор фонда.

Как указано в ответе, участнику СВО помогли восстановить личные документы, провести медобследование для установления группы инвалидности, оформить документы для назначения пенсии и всех полагающихся мер социальной поддержки, а также решении бытовых и коммунальных вопросов. При этом он неоднократно проходил реабилитацию в медучреждениях региона.

«Но, к сожалению, он продолжает вести асоциальный образ жизни», — заключили в фонде.

Фото из публикации в группе Забайкальского края «Синодик» ВКонтакте. По словам автора, награды и документы принадлежат участнику СВО.