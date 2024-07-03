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ТАСС: в селе Константиново Рязанской области отремонтируют школу Сергея Есенина
Работы начнутся в сентябре 2024 года.

В селе Константиново Рязанской области отремонтируют школу Сергея Есенина. Об этом в среду, 3 июля, сообщило ТАСС со ссылкой на Государственный музей-заповедник С. А. Есенина.

«Состав работ, проводимых в текущем году, включает: устройство новой кровли и организованной водосточной системы; расчистку и покраску печных труб; реставрацию оконных блоков; установку наличников; ремонт цоколя», — говорится в сообщении.

Также будет сделана новая входная группа и отремонтирована лестница к причалу. Срок окончания всех запланированных работ — сентябрь 2024 года, до праздничных мероприятий, приуроченных ко дню рождения поэта.

Как сообщили в музее, первоначальное здание земской школы в селе Константиново было построено в 80-х годах XIX века. В нем с 1905 по 1909 годы учился Есенин. В 1995 году строение было восстановлено по историческим фотографиям и архивным данным.

Кроме того будет капитально отремонтирован дом священника И. Я. Смирнова, запланировано благоустройство площади села Константиново из-за переноса парковки.

Общая стоимость производимых работ составляет более 14 млн. рублей, средства выделены из областного бюджета, также используются внебюджетные финансы музея-заповедника.