Госдума приняла проект заявления о выходе России из ПА ОБСЕ

Также будут прекращены выплаты в соответствующий бюджет.

Госдума на пленарном заседании приняла проект заявления Федерального Собрания РФ о приостановке участия делегации России в работе Парламентской ассамблее ОБСЕ. Об этом в среду, 3 июля, написали «Известия».

"Сенаторы РФ и депутаты Государственной думы считают обоснованным и закономерным приостановить участие делегации Федерального собрания РФ в ПА ОБСЕ, а также выплату взносов РФ в бюджет ПА ОБСЕ. В период приостановки участия любые действия по внесению изменений в правила процедуры ассамблеи, имеющих целью нанести ущерб российской делегации, будут считаться юридически ничтожными", — указано в документе.