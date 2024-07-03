«Единая Россия» создала совет первичных отделений партии

«Единая Россия» на заседании Генсовета под председательством Дмитрия Медведева создала совет первичных отделений партии, сообщает сайт ER.ru.

«Текущий год объявлен Годом первичных отделений партии. Секретари отделений партии, наши активисты — это наша опора во всем. Люди, которые на земле занимаются решением важнейших партийных и государственных задач. Они лучше всего знают о проблемах, которые существуют в территориях», — подчеркнул председатель «Единой России».

Медведев отметил, что совет первичек должен стать площадкой, на которой секретари будут обсуждать свои идеи и предлагать их руководству партии. «Нужно без бюрократических проволочек донести эти предложения до коллег на муниципальном, региональном и федеральном уровнях», — сказал председатель партии.

Руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин отметил, что совет первичек будет проходить регулярную ротацию, чтобы к его работе можно было привлечь как можно больше людей.

«В первом составе совета — 54% мужчины, 46% женщины, 30% молодежь. Семь секретарей первичек — участники специальной военной операции», — рассказал он.

Александр Сидякин также напомнил, что всего в «Единой России» 86 тысяч первичных отделений. «С конца 2022 года ведем системную перезагрузку первичного звена. Проведен кадровый аудит, внедрены новые форматы стратегических сессий, форумов секретарей первичных отделений, которые проводятся теперь на системной основе. Реализован кадровый конкурс секретарей первичных отделений, сформирована так называемая „скамейка запасных“. Реализуется грантовая поддержка первичного звена. Запущены образовательные проекты для секретарей первичных отделений на базе нашей Высшей партийной школы», — рассказал он.

«В Рязанской области зарегистрировано 975 первичных отделений. Они объединяют более 18 тысяч членов партии и более 7 тысяч сторонников. Секретари первичных отделений вовлечены во все партийные процессы, постоянно находятся в коммуникации с жителями на местах. В феврале мы провели I Форум первичных отделений. Секретарь регионального отделения партии Павел Малков подвел итоги работы, обозначил задачи, которые стоят перед партией, рассказал об образцовых отделениях, которые успешно реализовали свои инициативы, а также отметил благодарственными письмами секретарей, показавших лучшие результаты работы. В июне в штабе общественной поддержки партии „Единая Россия“ прошла серия семинаров по проектной деятельности. Для представителей первичных отделений партии эксперты провели мастер-класс, где ответили на вопросы, как формировать общественно значимые социальные и культурные проекты и выигрывать гранты на их претворение в жизнь. Активисты рассказали об уже достигнутых результатах, о собственных идеях, проводимой общественной работе. Мы будем продолжать работу над укреплением и развитием наших первичных отделений. Именно первички — самое близкое к людям партийное звено. Они помогают почувствовать настроения людей, понять приоритеты и определить направления в работе», — отметила заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель регионального исполкома Юлия Феоктистова.

Первое заседание совета состоится 19 сентября.

Напомним, по предложению председателя партии Дмитрия Медведева в «Единой России» 2024 год объявлен Годом первичных отделений. В течение года партия уделяет особое внимание обучению секретарей первичных отделений. Оно будет проходить на базе Высшей партийной школы. Будет внедрена обновленная система их мотивации и «кадрового роста».

Также ежегодно «Единая Россия» проводит конкурс общественно значимых проектов первичных отделений. Победители получают гранты на благоустройство общественных территорий, создание детских и спортплощадок, поддержку социально значимых проектов, творческих объединений и многое другое.