На городище Старая Рязань прошел фестиваль «Поле брани»
Фестиваль исторической реконструкции IX—XI вв. еков «Поле брани» проходил 27 и 28 июля. На площадке работали зоны кулинарных экспериментов, военного ремесла, верховой езды, обзорные экскурсии.
На городище Старая Рязань прошел фестиваль «Поле брани». Об этом
Фестиваль исторической реконструкции
Ранее сообщалось, что на площадке фестиваля будут работать зоны кулинарных экспериментов, военного ремесла, верховой езды, обзорные экскурсии.
Фото: группы «Фестиваль „Поле брани“», «Президентский фонд культурных инициатив» во «ВКонтакте»
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