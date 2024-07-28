На городище Старая Рязань прошел фестиваль «Поле брани»

Фестиваль исторической реконструкции IX—XI вв. еков «Поле брани» проходил 27 и 28 июля. На площадке работали зоны кулинарных экспериментов, военного ремесла, верховой езды, обзорные экскурсии.

На городище Старая Рязань прошел фестиваль «Поле брани». Об этом сообщили в группе «Президентский фонд культурных инициатив».

Фестиваль исторической реконструкции IX—XI вв. «Поле брани» проходил 27 и 28 июля. Жители и гости региона узнавали о быте, военном, конном и морском деле, а также традициях жителей Древней Руси.

Ранее сообщалось, что на площадке фестиваля будут работать зоны кулинарных экспериментов, военного ремесла, верховой езды, обзорные экскурсии.

Фото: группы «Фестиваль „Поле брани“», «Президентский фонд культурных инициатив» во «ВКонтакте»

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