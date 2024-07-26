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Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Марушев
Ему было 58 лет.

Умер российский актер Александр Марушев. Об этом сообщил актер Владимир Сухов в соцсети «ВКонтакте».

Причина смерти Марушева неизвестна.

Александр Марушев родился 3 декабря 1965 года. Окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Служил в театре СамАрт и Самарском академическом театре драмы имени М. Горького, а в 2000 году начал сниматься в кино.

Наиболее известные роли Марушева в кино — работы в сериалах «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Мажор», «Ментовские войны» и «Спросите медсестру».