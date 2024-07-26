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Суд перевел участки Заокского обратно в земли сельхозназначения, но жителей возмутили изменения на новых картах
В проекте смены назначения земель появились наличие полезных ископаемых, а кладбище переименовали в «зону специального назначения».

Жители Заокского раскритиковали на слушаниях в пятницу, 26 июля, позицию областной Главархитектуры. Ее представители привезли план-схемы.

Их составили после того, как суд встал на сторону жителей Заокского и Коростова и постановил вернуть обратно статус земель с промышленного назначения на сельхозназначение. Жители ожидали слушаний, говоря, что «бог нас спас».

Однако их радость сменилась недоумением, а потом и гневом после того, как им представили карту. На ней появились очередные изменения: обозначили наличие полезных ископаемых. По мнению жителей, это значит, что на земли Заокского и Коростова в дальнейшем опять могут претендовать бизнесмены.

Также жителей смутило то, что их кладбище решили переименовать в «зону озеленения специального назначения». Они утверждают, что кладбищу около 400 лет, и запрещать хоронить себя рядом с предками они не позволят.

Жители выступили против и не одобрили проект смены назначения земель. Теперь жители ждут, когда Главархитектура переделает документы, вернет карту к виду 2014 года и покажет ее на новых слушаниях.