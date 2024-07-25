В Ухоловском районе легковушка наехала на яму и «улетела» в кювет

Авария произошла на дороге недалеко от деревни Арженеевка.

В четверг, 25 июля, в Ухоловском районе легковушка «улетела» в кювет. Видео в редакцию РЗН. Инфо прислали читатели.

По их словам, авария произошла на дороге недалеко от деревни Арженеевка. Машина наехала на яму, вылетела с трассы и врезалась в кусты.

Отмечается, что никто не пострадал. Автомобиль помогали выталкивать из кустов проезжающие мимо водители.

Собеседник РЗН. Инфо добавил, что для решения вопроса с некачественным ремонтом дороги жители обращались в администрацию. Им пообещали, что подрядчик восстановит покрытие по гарантии. Однако работы до сих пор не выполнены.

Предупреждающие знаки возле ямы установили, но один из них сбили.