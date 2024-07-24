На трассе в Рязанской области в ДТП погиб 15-летний подросток

Отмечается, что авария случилась на 403-м километре автодороги М-5 «Урал» в Сасовском районе.

На трассе в Рязанской области в ДТП погиб 15-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что авария случилась, в воскресенье, 21 июля, на 403-м километре автодороги М-5 «Урал» в Сасовском районе.

45-летний житель Пензенской области на «Вольво» столкнулся с мотоциклом «Иж».

В результате несовершеннолетний мотоциклист и двоих пассажиров в возрасте 15-ти и 16-ти лет госпитализировали. Один из которых скончался в больнице.

Проводится проверка.