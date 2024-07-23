Умерла участница «Бурановских бабушек» Екатерина Шкляева

В составе ансамбля Шкляева выступала на конкурсе «Евровидение-2012». Там «Бурановские бабушки» заняли второе место.

Умерла участница «Бурановских бабушек» Екатерина Шкляева. Об этом сообщил глава Удмуртии Андрей Бречалов.

В составе ансамбля Шкляева выступала на конкурсе «Евровидение-2012». Там «Бурановские бабушки» заняли второе место.

«Она была камертоном для коллектива — и в песне, и в жизни. Вкладывала душу во все, что делает, и всегда вдохновляла окружающих силой воли», — написал Бречалов. Шкляевой было 86 лет.