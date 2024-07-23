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Под Рязанью спасатели вытащили из Оки тело мужчины
Труп извлекли из реки во вторник, 23 июля.

Под Рязанью спасатели вытащили из Оки тело мужчины. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС.

Спасатели ЦСС Рязани вытащили тело мужчины во вторник, 23 июля, в 19:10. Информации о погибшем нет.