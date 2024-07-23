Компания Nestle возобновит производство батончиков KitKat в России

Шоколад может появиться на прилавках уже этой осенью.

Компания Nestle возобновит производство батончиков KitKat в России. Об этом сообщает портал «Царьград» со ссылкой на собственный источник.

Шоколад может появиться на прилавках уже этой осенью. Производство запустят в Перми.

Напомним, Nestle объявила об уходе из России брендов KitKat и Nesquik в марте 2022 года.