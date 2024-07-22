Жительница Сасова стала полуфиналисткой международного конкурса «Топ стюардесс»

Девушка родилась и выросла в Молдавии. В настоящее время Качкова проживает в Сасове и работает в PR-агентстве

Елена Качкова из Сасова вошла в полуфинал конкурса «Топ стюардесс» 2024 года. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Девушка родилась и выросла в Молдавии. Училась на филолога в Москве, работала в американской компании Mars, а после решила стать бортпроводницей.

В настоящее время Качкова проживает в Сасове и работает в PR-агентстве.

Справка:

Международный конкурс красоты «Топ стюардесс» — это ежегодное мероприятие, которое определяет самых красивых и профессиональных бортпроводников среди авиакомпаний мира.