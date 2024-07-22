Ясинский победил в конкурсе на должность главы администрации Рязанского района

Заседание Думы с вопросом о назначении главы администрации района пройдет в четверг.

Борис Ясинский победил в конкурсе на должность главы администрации Рязанского района. Об этом сообщило издание «Вид сбоку» со ссылкой на члена конкурсной комиссии, депутата облдумы Владислава Сафронова.

Конкурс проходил в понедельник, 22 июля. Ясинский набрал «максимальный балл», на втором месте — Александр Копнев.

По словам Сафронова, заседание Думы с вопросом о назначении главы администрации района пройдет в четверг.

С 2023 года Ясинский являлся заместителем главы администрации Касимовского района. До этого он был замглавы администрации Рязани по ЖКХ.

В феврале этого года занял должность заместителя главы района.

С июня Ясинский назначен и.о.главы администрации района после отставки Натальи Жуневой.