Дума Рязанского района утвердила отставку Жуневой с должности главы администрации
Дума Рязанского района утвердила отставку Натальи Жуневой с должности главы администрации. Об этом пишет Telegram-канал «Рязинформбюро».
Напомним, Наталья Жунева занимала пост главы администрации Рязанского района с 2014 года.
По данным канала, исполняющим обязанности главы администрации Рязанского района назначен Борис Ясинский.
Ранее он занимал должность заместителя мэра в сфере ЖКХ и благоустройства администрации Рязани.