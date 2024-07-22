Умер российский актер Владимир Королев. Об этом сообщили в соцсетях его коллеги.
Актер и режиссер родился в 1951 году. Он окончил Горьковское культпросветучилище и исторический факультет Горьковского университета имени Лобачевского. Был актером и главным режиссером Народного театра Дома культуры имени Пушкина в селе Большое Болдино.
Широкому зрителю Королев ролью в сериале «Московская борзая».
На режиссерском счету — постановки «Женитьба», «Пять романсов в старом доме», «Свои люди — сочтемся», «Мой бедный Ленский!», «Вечерний звон», «Выходили бабки замуж», «Беседы при ясной луне», «Памятник», «Выбор», другие.
Умер актер из сериала «Московская борзая» Владимир Королев
Умер российский актер Владимир Королев. Об этом сообщили в соцсетях его коллеги.
Актер и режиссер родился в 1951 году. Он окончил Горьковское культпросветучилище и исторический факультет Горьковского университета имени Лобачевского. Был актером и главным режиссером Народного театра Дома культуры имени Пушкина в селе Большое Болдино.
Широкому зрителю Королев ролью в сериале «Московская борзая».
На режиссерском счету — постановки «Женитьба», «Пять романсов в старом доме», «Свои люди — сочтемся», «Мой бедный Ленский!», «Вечерний звон», «Выходили бабки замуж», «Беседы при ясной луне», «Памятник», «Выбор», другие.