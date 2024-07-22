Умер актер из сериала «Московская борзая» Владимир Королев

Ему было 72 года.

Умер российский актер Владимир Королев. Об этом сообщили в соцсетях его коллеги.

Актер и режиссер родился в 1951 году. Он окончил Горьковское культпросветучилище и исторический факультет Горьковского университета имени Лобачевского. Был актером и главным режиссером Народного театра Дома культуры имени Пушкина в селе Большое Болдино.

Широкому зрителю Королев ролью в сериале «Московская борзая».

На режиссерском счету — постановки «Женитьба», «Пять романсов в старом доме», «Свои люди — сочтемся», «Мой бедный Ленский!», «Вечерний звон», «Выходили бабки замуж», «Беседы при ясной луне», «Памятник», «Выбор», другие.