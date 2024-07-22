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Путин назначил Малкова на новую должность
В понедельник, 22 июля, Владимир Путин назначил рязанского губернатора Павла Малкова председателем комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика».

Путин назначил Малкова председателем комиссии Госсовета РФ. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

В понедельник, 22 июля, Владимир Путин назначил рязанского губернатора Павла Малкова председателем комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика».