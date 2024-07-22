Появились кадры с места крушения вертолета в Якутии
Появились кадры с места крушения вертолета в Якутии. Их публикует республиканский СК.
Напомним, вертолет Robinson пропал ночью 19 июля. У воздушного судна сработал радиомаяк, в назначенное время пилот не вышел на связь. Погибли четыре человека.
Возбуждено уголовное дело.
Появились кадры с места крушения вертолета в Якутии
Появились кадры с места крушения вертолета в Якутии. Их публикует республиканский СК.
Напомним, вертолет Robinson пропал ночью 19 июля. У воздушного судна сработал радиомаяк, в назначенное время пилот не вышел на связь. Погибли четыре человека.
Возбуждено уголовное дело.
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Происшествия
https://www.rzn.info/news/accident