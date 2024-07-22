Появились кадры с места крушения вертолета в Якутии

Появились кадры с места крушения вертолета в Якутии. Их публикует республиканский СК.

Напомним, вертолет Robinson пропал ночью 19 июля. У воздушного судна сработал радиомаяк, в назначенное время пилот не вышел на связь. Погибли четыре человека.

Возбуждено уголовное дело.