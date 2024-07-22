В Якутии нашли пропавший вертолет Robinson и тела четверых погибших

В Якутии нашли пропавший вертолет Robinson в разрушенном состоянии. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Уточняется, что также найдены тела пилота и троих пассажиров.

Вертолет Robinson пропал ночью 19 июля. У воздушного судна сработал радиомаяк, в назначенное время пилот не вышел на связь. Возбуждено уголовное дело.