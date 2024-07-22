В Якутии нашли пропавший вертолет Robinson и тела четверых погибших
В Якутии нашли пропавший вертолет Robinson в разрушенном состоянии. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Уточняется, что также найдены тела пилота и троих пассажиров.
Вертолет Robinson пропал ночью 19 июля. У воздушного судна сработал радиомаяк, в назначенное время пилот не вышел на связь. Возбуждено уголовное дело.
В Якутии нашли пропавший вертолет Robinson и тела четверых погибших
В Якутии нашли пропавший вертолет Robinson в разрушенном состоянии. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Уточняется, что также найдены тела пилота и троих пассажиров.
Вертолет Robinson пропал ночью 19 июля. У воздушного судна сработал радиомаяк, в назначенное время пилот не вышел на связь. Возбуждено уголовное дело.
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