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В Кабардино-Балкарии в ДТП погибли пять человек

В Кабардино-Балкарии в ДТП погибли пять человек. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального ГУ МЧС.

Авария произошла на 22 километре автодороги А-158 «Прохладный-Баксан-Эльбрус». Столкнулись «КамАЗ» и «Лада Гранта». Погибли пять человек.

«Для деблокировки и ликвидации последствий происшествия привлекались силы и средства ГУ МЧС России по КБР», — добавили в ведомстве.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фото: Telegram-канал «МЧС Кабардино-Балкарии»