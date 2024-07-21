В Кабардино-Балкарии в ДТП погибли пять человек. Об этом
Авария произошла на 22 километре автодороги А-158 «Прохладный-Баксан-Эльбрус». Столкнулись «КамАЗ» и «Лада Гранта». Погибли пять человек.
«Для деблокировки и ликвидации последствий происшествия привлекались силы и средства ГУ МЧС России по КБР», — добавили в ведомстве.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Фото: Telegram-канал «МЧС Кабардино-Балкарии»
В Кабардино-Балкарии в ДТП погибли пять человек
В Кабардино-Балкарии в ДТП погибли пять человек. Об этом
Авария произошла на 22 километре автодороги А-158 «Прохладный-Баксан-Эльбрус». Столкнулись «КамАЗ» и «Лада Гранта». Погибли пять человек.
«Для деблокировки и ликвидации последствий происшествия привлекались силы и средства ГУ МЧС России по КБР», — добавили в ведомстве.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Фото: Telegram-канал «МЧС Кабардино-Балкарии»