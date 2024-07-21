Соцсети: в Ряжске в ДТП с мотоциклом пострадали два человека

Авария произошла на улице Высотной. Столкнулись легковушка и мотоцикл.

В Ряжске случилось ДТП с участием мотоцикла. Об этом сообщили в группе «Ряжск LIFE» во «ВКонтакте».

Авария произошла на улице Высотной. Столкнулись легковушка и мотоцикл.

По словам автора поста, пострадали два человека. Судя по кадрам, легковушка получила механические повреждения.

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ. Официальной информации о случившемся не поступало.

Позже появились подробности аварии.

Фото: группа «Ряжск LIFE» во «ВКонтакте»