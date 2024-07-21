Появились подробности ДТП с мотоциклом в Ряжске

Вечером в субботу, 20 июля, на Высотной улице столкнулись «Лада» и мотоцикл NanFang NF 150. По предварительным данным, мотоцикл ехал по главной дороге, водитель легковушки не уступил ему дорогу.

Вечером в субботу, 20 июля, на Высотной улице в Ряжске столкнулись «Лада» и мотоцикл NanFang NF 150. Подробности ДТП привел ИД «Пресса»

По предварительным данным издания, мотоцикл ехал по главной дороге, водитель легковушки не уступил ему место, после чего произошло столкновение. За рулем «Лады» был 30-летний местный житель.

Отмечается, что 17-летний водитель мотоцикла и его 15-летний пассажир обращались за медицинской помощью в Ряжский межрайонный медцентр.

Сотрудниками ГАИ проводится проверка.

Ранее очевидцы публиковали фото с места ДТП.