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Байден заявил о выходе из президентской гонки
Байден добавил, что, несмотря на выход из предвыборной гонки, останется президентом до конца своего срока.

В воскресенье, 21 июля, действующий президент США Джо Байден объявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии. Об этом сообщило РИА Новости.

Байден добавил, что, несмотря на выход из предвыборной гонки, останется президентом до конца своего срока.

Как пишет РИА Новости, американские СМИ считают, что действующий президент «неудачно выступил на первых дебатах с Дональдом Трампом». Байден запинался и делал паузы. Отмечается, что после дебатов засняли момент, когда супруга главы Белого дома Джилл помогала ему спуститься с лестницы.

«На этом фоне среди демократов стали все чаще звучать призывы выдвинуть другого кандидата. Наиболее вероятным претендентом считается вице-президент Камала Харрис», — пишет агентство.