В Ухолове мотоциклист сбил подростка
Об этом сообщили РЗН. инфо очевидцы в субботу, 20 июля.
В Ухолове на улице Революции мотоциклист сбил подростка. Об этом сообщили РЗН. инфо очевидцы в субботу, 20 июля.
«Сбили подростка лет 15-16. Мальчика на скорой увезли», — рассказала рязанка.
Выясняются подробности случившегося.
В Ухолове мотоциклист сбил подростка
В Ухолове на улице Революции мотоциклист сбил подростка. Об этом сообщили РЗН. инфо очевидцы в субботу, 20 июля.
«Сбили подростка лет 15-16. Мальчика на скорой увезли», — рассказала рязанка.
Выясняются подробности случившегося.
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Происшествия
https://www.rzn.info/news/accident