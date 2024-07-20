Рязанцы пожаловались на долгое ожидание маршрутки № 47

Об этом подписчики рассказали РЗН. инфо.

Жители Рязани пожаловались на долгое ожидание маршрутки № 47. Об этом подписчики рассказали РЗН. инфо.

«Когда уже решится проблема маршрута 47?! С 19:38 простояли на остановке в ожидании. За это время две маршрутки подъезжали, вышли пассажиры, быстро закрывалась и уезжала. В 21 пришлось вызывать такси за 600 рублей», — говорится в сообщении.

Рязанка добавила, что такая же проблема уехать с Московского шоссе утром, приходится ждать транспорт больше часа.