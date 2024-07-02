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Прио-Внешторгбанк открывает набор в команду проекта «Красоты России» — 2024
«Красоты России» — проект Прио-Внешторгбанка, в котором могут бесплатно поучаствовать все желающие. Главное — быть в хорошей физической форме, любить путешествия, а ещё суметь убедить оргкомитет проекта, что именно вы должны быть одним из 10 счастливчиков в команде, потому что желающих, конечно же, будет больше.

Кого приглашают

«Красоты России» — проект Прио-Внешторгбанка, в котором могут бесплатно поучаствовать все желающие. Главное — быть в хорошей физической форме, любить путешествия, а ещё суметь убедить оргкомитет проекта, что именно вы должны быть одним из 10 счастливчиков в команде, потому что желающих, конечно же, будет больше.

Куда и когда поездка

В этом году маршрут пройдёт через удивительный край, в котором родился Александр Невский и просил благословения у Сергия Радонежского Дмитрий Донской, куда приезжал заручиться поддержкой духовного настоятеля Троице-Сергиевой Лавры Борис Годунов и где семнадцатилетний царь Петр I строил потешный флот. Догадались?

Участники проекта погуляют в Переяславле-Залесском, Сергиевом Посаде, Святогорове; проедут на велосипедах по красивейшим лесным местам и пройдут на байдарках по Нерли. А ещё познакомятся с историей этих мест, посетят музей-заповедник «Абрамцево», увидят сокровища Троице-Сергиевой Лавры…

Поездка состоится с 9 по 11 августа.

Как попасть в команду

Заявки на участие в проекте оргкомитет проекта принимает на сайте Прио-Внешторгбанка до 25 июля.

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