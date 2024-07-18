Задержан экс-помощник Жириновского Абельцев

Замоскворецкий суд арестовал бывшего депутата Госдумы по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Задержан бывший депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Абельцев. Об этом сообщил портал РБК .

Замоскворецкий суд арестовал Абельцева по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Чиновник был депутатом Госдумы четырех созывов. С 2011 по 2022 годы он был помощником Владимира Жириновского. С апреля 2022 года по ноябрь 2023 исполнял обязанности помощника первого заместителя руководителя фракции ЛДПР в Госдуме.