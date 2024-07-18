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В Тюменской области мужчина надругался над 11-летней сестрой

В Тюменской области мужчина надругался над 11-летней сестрой. Об этом сообщила пресс-служба судебной системы региона.

По данным следствия, молодой человек надругался над ребенком. Однако в тот момент она не стала обсуждать это с близкими. Через некоторое время брат начал приставать к ней снова, поэтому она рассказала обо всем матери. Та обратилась к полиции.

На тюменца завели уголовное дело.

«Сам он свою причастность не отрицал и не возражал против заключения его под стражу», — поделились в ведомстве.

На суде молодой человек начал отрицать вину. По словам фигуранта, он признался в содеянном под давлением. Эта версия не подтвердилась.

Суд признал молодого человека виновным, его приговорили к лишению свободы на шесть лет и три месяца. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.