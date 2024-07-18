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В России создали универсальный метод выращивания стволовых клеток
Технология подходит для лечения различных заболеваний.

В России создали универсальный метод выращивания стволовых клеток. Об этом сообщила пресс-служба Московского физико-технического института.

Отмечается, что технологию можно применять для лечения различных заболеваний. Мезенхимальные стволовые клетки (МСК) могут превращаться в кости, хрящи и жировые ткани. Кроме того, они способны продуцировать белки иммунной системы, факторы роста и другие активные вещества организма, за что их называют «биологическими фабриками».

По словам специалистов, МСК очень востребованы в регенеративной медицине.

«Стволовые клетки представляют собой неспециализированные клетки, обладающие способностью к длительному самообновлению без существенного изменения своих общих свойств. Они могут дифференцироваться в различные специализированные типы клеток при определенных физиологических или экспериментальных условиях», — рассказала автор разработки, научный сотрудник лаборатории экспериментальной и клеточной медицины МФТИ Институт биофизики будущего Алерия Аитова.

Такие клетки получают из костного мозга и костной ткани. Готовый жизнеспособный материал хранят при температуре от 0 до +4°C.