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Орбан предложил ЕС восстановить каналы дипломатической связи с Россией
По мнению премьера Венгрии, это необходимо для урегулирования украинского конфликта.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил руководству ЕС восстановить каналы дипломатической связи с Россией. Об этом сообщило ТАСС.

Орбан направил письмо председателю Евросовета Шарлю Мишелю.

«Я предлагаю начать обсуждение следующих предложений: инициатива по проведению политических переговоров на высоком уровне с Китаем об условиях организации следующей мирной конференции; при сохранении текущих политических контактов на высоком уровне с Украиной возобновление прямых линий дипломатической связи с Россией и восстановление подобных прямых контактов в наших политических коммуникациях; начало скоординированного политического наступления на глобальный Юг, уважение которого мы утратили в связи с нашей позицией по войне на Украине, что привело к глобальной изоляции трансатлантического сообщества», — говорится в послании Орбана, направленном в Брюссель по итогам его миротворческой миссии на Украину, в Россию, Китай и США в период со 2 по 11 июля.