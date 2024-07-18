NYT: Демократы отложили выдвижение Байдена кандидатом в президенты США

Как рассказали источники издания, онлайн-голосование за кандидатуру перенесли на первую неделю августа.

Газета The New York Times сообщила, что Демократическая партия отложила выдвижение Джо Байдена кандидатом в президенты США.

Как рассказали источники издания, онлайн-голосование за кандидатуру Байдена перенесли на первую неделю августа.

Ранее СМИ сообщали, что среди представителей партии усиливаются ожидания, что Байден будет вынужден сняться с выборов.

«Несколько высокопоставленных демократов в частном порядке рассказали нам, что растущее давление со стороны партийных лидеров в Конгрессе и близких друзей убедит президента Байдена принять решение выйти из президентской гонки уже в эти выходные», — говорится в статье Axios.