Трамп выступил против антироссийских санкций
Кандидат в президенты США дал понять, что в равной степени прохладно относится к идее защиты Тайваня от возможного вторжения материкового Китая и попыток «наказать» Россию за спецоперацию на Украине.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал санкционную политику Вашингтона в отношении России. Информацию приводит Bloomberg.
«Я не люблю санкции», — сказал Трамп в интервью изданию.
При этом он дал понять, что в равной степени прохладно относится к идее защиты Тайваня от возможного вторжения материкового Китая и попыток «наказать» Россию за спецоперацию на Украине.