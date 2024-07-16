Медведев призвал отказаться от милосердия в пользу тотальных казней

Такое мнение он высказал на расстрел российского военного членами украинского националистического формирования «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация).

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал отказаться от милосердия в пользу тотальных казней. Об этом во вторник, 16 июля он написал в своем Telegram-канале.

Такое мнение зампред высказал на расстрел российского военного членами украинского националистического формирования «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация).

«Мои товарищи обсуждают то, что сделали украинские изверги с нашим пленным, ссылаясь на известные всему миру Женевские конвенции. Меня тоже хорошо учили в родном университете. Не надо об этом даже писать. Тут не может быть никакого милосердия. Здесь нет места добру. Только убей! Только тотальные казни. Нет выбора. Нет слов о пощаде. Нет гуманности. Нет помилования. Нет для них права на жизнь. Казнить, казнить и казнить», — написал Медведев.