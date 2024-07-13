РЕН ТВ: в убийстве 9-летнего мальчика в Перми подозревают его мать

Подозреваемая в убийстве девятилетнего мальчика попала на камеры видеонаблюдения. Женщина в джинсах и свитере быстрым шагом перешла дорогу с чемоданом.

Мальчика, тело которого со множеством ножевых ранений и следами удушения нашли возле мусорных баков в одном из пермских дворов, могла убить 34-летняя мать. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Подозреваемая в убийстве девятилетнего мальчика попала на камеры видеонаблюдения. Женщина в джинсах и свитере быстрым шагом перешла дорогу с чемоданом.

По словам консьержки дома, мальчик из многодетной любящей семьи.

Возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают детали происшествия.

Напомним, чемодан с трупом ребенка нашел бездомный мужчина.