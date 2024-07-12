В Сасовском и Кадомском районах почти на неделю отключат газ
Ресурса не будет в 11 населенных пунктах.
В Сасовском и Кадомском районах почти на неделю отключат газ. Об этом сообщает пресс-служба компании «Газпром межрегионгаз Рязань».
С 14:00 15 июля до 00:00 20 июля ресурса не будет в следующих населенных пунктах Кадомского района:
- поселок Дарьино;
- село Котелино;
- село Чермные.
Также подача газа будет ограничена в следующих населенных пунктах Сасовского района:
- село Барашево;
- деревня Верхне-Никольское;
- село Демушкино;
- село Кошибеево;
- поселок Кустаревка;
- село Поляки-Майданы;
- село Рожково;
- деревня Трудолюбовка;
- село Шевали-Майданы.