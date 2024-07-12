В Сасовском и Кадомском районах почти на неделю отключат газ

Ресурса не будет в 11 населенных пунктах.

В Сасовском и Кадомском районах почти на неделю отключат газ. Об этом сообщает пресс-служба компании «Газпром межрегионгаз Рязань».

С 14:00 15 июля до 00:00 20 июля ресурса не будет в следующих населенных пунктах Кадомского района:

поселок Дарьино;

село Котелино;

село Чермные.

Также подача газа будет ограничена в следующих населенных пунктах Сасовского района: