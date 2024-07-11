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Нечаев: планы США по размещению оружия в ФРГ — это угроза безопасности России
По словам посла, подобное решение может нанести непоправимый ущерб для российско-германских отношений.

Планы США и ФРГ по размещению в Германии крылатых ракет, а также дальнобойного и гиперзвукового оружия представляют собой очевидную и непосредственную угрозу безопасности России. Об этом в четверг, 11 июля, заявил российский посол в ФРГ Сергей Нечаев.

«Их реализация ведет к дальнейшему нарастанию конфронтации, напряженности и гонки вооружений, рискам неконтролируемой эскалации, способным привести к непоправимым последствиям», — заявил Нечаев.

Такие шаги, по словам посла, потребуют со стороны России принятия адекватных ответных мер. Помимо этого, Нечаев указал на то, что подобное решение может нанести непоправимый ущерб для российско-германских отношений.