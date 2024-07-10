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Жительницу Рыбновского района осудили за убийство матери по неосторожности
Ей назначили наказание виде 1 года и 2 месяцев исправительных работ.

Жительницу Рыбновского района осудили за убийство матери по неосторожности. Об этом в среду, 10 июля, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что в октябре 2023 года Рыбновским районным судом в связи с примирением с потерпевшим прекращено уголовное дело в отношении 43-летней жительницы деревни Бражкино, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности своей матери. Не согласившись с принятым решением, местная прокуратура обжаловала его. Основанием послужил тот факт, что потерпевший и подсудимая являются близкими родственниками, а это влияет на объективность.

Судебная коллегия по уголовным делам согласилась с доводами прокурора и отменила постановление суда первой инстанции о прекращении уголовного дела и направила его на новое рассмотрение. В результате Рыбновский районный суд признал женщину виновной и назначил ей наказание виде 1 года 2 месяцев исправительных работ.